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10:45, 10 января 2023 года

Больше 85 тысяч туристов посетило за год Орловское полесье

На территории национального парка обитает более 900 видов растений и более 270 видов позвоночных животных.


Национальный парк Орловское полесье 9 января отпраздновал свой 29-й день рождения. За год это уникальное природное место посетило больше 85 тысяч человек. Посмотреть в полесье есть на что: здесь обитает более 900 видов растений и более 270 видов позвоночных животных, многие из которых занесены в Красную книгу.

Кроме того, в полесье живет самая большая популяция зубров на территории России: удалось реализовать проект по восстановлению ее в дикой среде. Теперь количество этих крупных животных в полесье и соседних регионах приблизилось уже к тысяче особей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кстати, на зубров можно посмотреть в зимнее время в ходе специальной экскурсии "В  гости к зубрам". 


Ольга СУПОНЕВА
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