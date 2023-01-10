Орловские медики получат дополнительные соцвыплаты уже в январе

Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ подписал документ по поручению президента. Прибавка ждет медиков всех направлений: врачей, среднего и младшего медперсонала, специалистов скорой, фельдшеров.

В начале декабря 2022 года глава государства Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека объявил о решении.

Врачи центральных и районных больниц будут получать ежемесячно 18,5 тысяч рублей, медицинский персонал среднего звена – 8 тысяч, фельдшеры – 7 тысяч, младший медперсонал – 4 тысячи. Врачам первичного звена ежемесячно будут перечислять 14,5 тысяч рублей, сотрудникам скорой – 11,5 тысяч.

Национальный лидер подчеркнул, что просил правительство организовать работу таким образом, чтобы выплаты начали начислять с 1 января 2023 года. Всего прибавку получат около миллиона медиков по всей стране. На эти цели направят 152 миллиарда рублей.