В центре Орла бесплатно научат кататься на коньках

Опытные тренеры ежедневно проводят тренировки.



На площади Ленина в Орле каток открылся 30 декабря . Покататься можно как на своих коньках, так и на арендованных.

Наставники ежедневно в 10.00 и в 11.30 бесплатно проводят тренировки для юных орловцев и для взрослых. Ознакомиться со списком открытых и закрытых ледовых площадок Орла можно по ссылке.