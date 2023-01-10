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11:22, 10 января 2023 года В Орловской области создали комиссии по первоначальной постановке на воинский учет Они нацелены на юношей 2006 года рождения.





правительства региона. Указ подписал глава Орловщины. Соответствующий документ, датированный 30 декабря, опубликован на сайтерегиона. Указ подписал глава Орловщины. Губернатор Андрей Клычков постановил создать комиссии муниципальных районов и городских округов региона. Департамент здравоохранения обязан содействовать в организации медицинского обследования и лечения молодых людей в медучреждениях Орловской области. Главы районов и округов должны направить в военкоматы необходимое количество медиков, а департамент образования обязан взаимодействовать с реготделением ДОСААФ России для проведения спортивно-массовой работы и подготовки юношей по военно-прикладным специальностям.





Сергей СИЛАЕВ





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