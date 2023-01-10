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13:30, 10 января 2023 года
Мэр вручил награды победителям конкурса "Молодые лица Орла"Лучших определили в 11-ти номинациях.
Благодарности и грамоты орловцы получили из рук мэра города Юрия Парахина. В 2022 году в конкурсе приняли участие 59 талантов. Больше всего заявок поступило в номинации "Доброе сердце".
– Это говорит о том, что наша молодежь – наша опора и наше будущее – стремится совершать добрые дела и поступать правильно, становиться примером для остальных, - подчеркнул Юрий Парахин.
В конце уходящего года орловцы получили денежные премии в размере 11 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Сергей СИЛАЕВ