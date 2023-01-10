Мэр вручил награды победителям конкурса "Молодые лица Орла"

Лучших определили в 11-ти номинациях.

Благодарности и грамоты орловцы получили из рук мэра города Юрия Парахина. В 2022 году в конкурсе приняли участие 59 талантов. Больше всего заявок поступило в номинации "Доброе сердце".

– Это говорит о том, что наша молодежь – наша опора и наше будущее – стремится совершать добрые дела и поступать правильно, становиться примером для остальных, - подчеркнул Юрий Парахин.

В конце уходящего года орловцы получили денежные премии в размере 11 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

