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14:00, 10 января 2023 года В Орел начала поступать новая спецтехника из Новосибирска На службу коммунальщикам поставили еще две комбинированных дорожных машины.





Начались поставки новый техники для нужд Орла. В город уже прибыли два самосвала - это комбинированные дорожные машины, которые смогут работать в любое время года.



КДМ прибыли из Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на машины можно навесить быстросъемное пескоразбрасывающее, плужное, щеточное и поливомоечное оборудование.



Обошлись самосвалы в 12 миллионов рублей. Всего в 2023 году, по планам, автопарк "Спецавтобазы" пополнят 17 единиц техники.





Ольга СУПОНЕВА





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