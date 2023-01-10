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14:30, 10 января 2023 года

В Орловской области утвердили более 150 видов оплачиваемых общественных работ

Постановление подписал губернатор.


Документ, датированный 29 декабря, опубликован на портале областного правительства. Глава региона Андрей Клычков утвердил 152 вида работ на 2023 год.

В список входят благоустройство территорий, сельскохозяйственные работы, участие в подготовке праздничных мероприятий. Также в переченне содержится курьерская работа, деятельность в рамках обеспечения соцподдержки населения и другие виды занятости.

Участие в общественных работах позволяет получить временный заработок безработному и параллельно заниматься поиском подходящего места. Пособие по безработице и право на материальную поддержку от службы занятости сохраняется.




Сергей СИЛАЕВ
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