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19:30, 10 января 2023 года В Болхове прошел Рождественский праздник для юных переселенцев Ребятам организовали сладкий стол и показали спектакль.





Орловской митрополии. Спасо-Преображенском соборе Болхова для детей прихожан и переселенцев из Донбасса провели Рождественский праздник. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Спектакль показали артисты детского драматического кружа районного Болховского дома культуры. Все ребята получили подарки. Подобные мероприятия стали доброй традицией местного храма.





Сергей СИЛАЕВ





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