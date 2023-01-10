Орловцы смогут увидеть рождественское представление кукольного театра

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15:00, 10 января 2023 года
Орловцы смогут увидеть рождественское представление кукольного театраМероприятие состоится 14 января в детском парке
Уже в эту субботу в детском парке Орла снова возродится старая традиции рождественского кукольного спектакля.
Артисты муниципального ансамбля "Славица" и участники фольклорного ансамбля "Светозары" покажут настоящее рождественское представление с помощью вертепа.
Устроен он следующим образом, в ящике-домике, живописно украшенном изнутри, есть специальные прорези для вождения кукол.
Исторически в верхнем ярусе разыгрывались сцены, связанные со Святым Семейством, а нижний изображал дворец царя Ирода. Классическая «труппа» вертепа — Богоматерь, Иосиф, Ангел, Пастух и другие. В основе вертепного представления лежит сюжет о приходе на землю Спасителя.
Все желающие могут прикоснуться к таинству рождественских традиций 14 января в детском парке в 17:00
Александра Бахтина