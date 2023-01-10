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16:00, 10 января 2023 года В Орловской области ситуации с коронавирусом остается стабильной С 2 по 8 января заболели 58 человек.





Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что самой эффективной мерой профилактики тяжелого течения является вакцинация. Данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе за время новогодних праздников предоставило региональное управление. В ведомстве напомнили, что самой эффективной мерой профилактики тяжелого течения является вакцинация. – При появлении симптомов острой респираторной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью для проведения лабораторного обследования и своевременного начала адекватного лечения, - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Специалисты ведомства проводят противоэпидемические мероприятия, ситуация находится на контроле.





Сергей СИЛАЕВ





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