В Орловской области ситуации с коронавирусом остается стабильной

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16:00, 10 января 2023 года
В Орловской области ситуации с коронавирусом остается стабильнойС 2 по 8 января заболели 58 человек.
Данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе за время новогодних праздников предоставило региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что самой эффективной мерой профилактики тяжелого течения является вакцинация.
– При появлении симптомов острой респираторной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью для проведения лабораторного обследования и своевременного начала адекватного лечения, - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
Специалисты ведомства проводят противоэпидемические мероприятия, ситуация находится на контроле.
Сергей СИЛАЕВ