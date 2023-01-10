В сквере Аграновича в Орле установят бюст кинодраматурга

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15:30, 10 января 2023 года
В сквере Аграновича в Орле установят бюст кинодраматургаМонумент из бронзы водрузят на его место в ближайшее время.
Бюст Евгения Аграновича в Орле установят в сквере, названном в его честь. Монумент выполнен из бронзы, он уже отлит и установлен будет в ближайшее время.
Евгений Агранович - уроженец Орла, известный деятель культуры, участник Великой Отечественной войны. Он кинодраматург, сценарист, поэт, прозаик, бард, художник, автор широко известных песен к фильмам, например композиции "Я в весеннем лесу пил березовый сок".
Фото из архива
Ольга СУПОНЕВА