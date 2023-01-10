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16:00, 10 января 2023 года

Орловец отправится в колонию за удар кочергой по голове

50-летний мужчина пробудет за решеткой девять лет.


Следственный комитет собрал доказательства против жителя Знаменского района. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

Установлено, что в конце июля мужчина с 63-летним знакомым распивал спиртные напитки на веранде. Между орловцами возник конфликт, после чего потерпевший получил удары руками и кочергой по голове. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, - сообщил Александр Коргин.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области




Сергей СИЛАЕВ
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