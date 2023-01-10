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14:03, 10 января 2023 года Директором школы №5 Орла назначена Евгения Цуканова Коллективу учебного учреждения представили нового руководителя.





У школы №5 города Орла новый директор. Сегодня коллективу учебного учреждения представили руководителя - Евгению Цуканову.



Представила педагогам директора заместитель мэра Ирина Проваленкова. В свою очередь Евгения Цуканова обратилась к коллективу:



- Я понимаю, что за моими плечами будет стоять очень большой педагогический, детский и родительский коллектив. Приложу все усилия, чтобы сохранить накопленный опыт работы, все лучшие методические и педагогические практики.











Ольга СУПОНЕВА





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