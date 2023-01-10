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16:30, 10 января 2023 года Марат Хуснуллин отметил хорошую работу Орловщины по дострою проблемных домов В минувшем году регион полностью исполнил решения Наблюдательного совета Фонда развития территорий по этому вопросу.





В 2022-м году Орловская область наряду с шестью другими субъектами РФ полностью выполнила решения Наблюдательного совета Фонда развития территорий по дострою проблемных домов. Об этом сообщил зампред правительства страны Марат Хуснуллин. Его слова приводит региональный информационный портал. В наступившем году Орловщине нужно закончить работу по защите прав дольщиков в рамках мероприятий из своих "дорожных карт".



В Орловской области в прошлом году из единого реестра проблемных объектов исключили многоквартирные дома в Орле (ул. Панчука, д. 85 (поз. 3, 4 этап строительства и поз. 4, 5 этап строительства), по ул. Бурова, 46), в Орловском муниципальном округе (в д. Образцово по ул. Изумрудная).



В эксплуатацию введен дом по ул. Бурова, 46. Долгожданное новоселье отметили 173 человека.





Орловское Информбюро





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