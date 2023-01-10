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19:00, 10 января 2023 года

В Орловской области состоится региональный чемпионат по шахматам

К участию допускаются все желающие.


Положение о предстоящем турнире опубликовано на сайте Шахматно-шашечной спортивной школы Орловской области. Соревнования проведут с 23 по 31 января 2023 года в помещении спортивного учреждения. Оно находится по адресу: Пролетарская гора, 7. В будние дни партии начнутся в 17.30, а в выходные – в 15.00.

Игры проведут в соответствии с правилами шахмат ФИДЕ по швейцарской системе в девять туров. Игроков разделят на две группы: "А" - сильнейшие и "Б" - все желающие. К участию в первой допускаются международные гроссмейстеры и мастера, мастера ФИДЕ и кандидаты в мастера спорта, спортсмены первого разряда, а во второй – все остальные. Женщины сыграют в одних турнирах с мужчинами.

Шахматисты, занявшие первое-третье место среди мужчин и женщин отдельно, наградят медалями, грамотами и призами. Контроль времени для титулованных спортсменов - 1 час 30 минут с добавлением 30 секунд после хода, для остальных - 1 час 30 минут до окончания партии. Заявки принимаются до 21 января.




Сергей СИЛАЕВ
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