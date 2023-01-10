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17:00, 10 января 2023 года Орловец заработал две статьи после посещения бара К скамье подсудимых мужчину привели телефоны.





В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении орловца, обвиняемого в умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также в краже. Об этом сообщает региональное УМВД. Материалы производства переданы в суд.



Как было установлено следствием, весной прошлого года мужчина, находясь рядом с питейным заведением, заметил девушку с телефоном. Решив, что та снимает его на гаджет, орловец выхватил аппарат и бросил его на землю. Телефон разбился, ущерб составил 7 тысяч рублей. Уже летом, будучи в баре, мужчина заметил ссорящихся посетителей. У одного из них выпал телефон, который обвиняемый незаметно забрал себе. Стоимость гаджета была оценена в 14 тысяч рублей.





Орловское Информбюро





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