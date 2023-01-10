В Орловской области более половины жителей носят очки или линзы

Проблемы со зрением в сельской местности встречаются чаще, чем в городе.

По данным Росстата в регионе очки носят 46,1% мужчин и 67,7% женщин. В общем, почти 57% местных жителей используют их.





Селяне чаще, чем горожане надевают очки или линзы. В городах их носят 43,5 % мужчин и 62,5 % женщин, в селах - 50,8 % и 78,6 % соответственно. Это связано с тем, что в селах преобладает пожилое население.