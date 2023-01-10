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15:06, 10 января 2023 года Жителей региона приглашают создать эскиз стелы на въезде в Орловский округ В конкурсе могут принять участие граждане старше 16 лет.





В Орловской области стартовал творческий конкурс на создание эскиза стелы, которую планируется разместить на въезде в Орловский муниципальный округ. Соревнования проводятся в номинациях "Изобразительное искусство", "Живопись", "Графика". Принять участие могут граждане старше 16 лет. Работы нужно прислать до 20 январе. Все подробности можно узнать в сообществе Орловского округа в "ВКонтакте".





Орловское Информбюро





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