Главная » Новости



20:00, 10 января 2023 года Орловские студенты и аспиранты инженерных специальностей могут получить стипендии Их размер – 15 тысяч и 20 тысяч рублей.





С 1 сентября 2023 года по поручению главы государства Владимира Путина за значительные достижения в инженерном деле студентам и аспирантам будет присуждать стипендии имени Королева. Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Для студентов предусмотрено по 15 тысяч, а для аспирантов - по 20 тысяч рублей. Кандидатов выдвинуты ученые советы. Решения о стипендиатах примет Минобрнауки.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2