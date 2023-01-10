Орловская область направила почти тысячу тонн шрота в Латвию

Регион экспортировал продукцию в новогодние праздники.

Во время праздничных выходных управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям досмотрело и оформило 15 партий кормов и добавок.

- С территории Орловской области железнодорожным транспортом в Латвию экспортировано 949 тонн подсолнечного шрота, - сообщили в ведомстве.

На каждую партию представили пакет документов, подтверждающих качество и безопасность.