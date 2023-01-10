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16:08, 10 января 2023 года Рождество в орловских храмах будут отмечать до 13 января Сейчас продолжается Святочная неделя.





В Орловской области отмечают Рождество Христово. Радоваться этому событию в храмах на литургиях будут до 13 января. С 7 по 19 января традиционно проходят святки. В эти дни принято ходить в гости, самим встречать гостей, посещать детские дома и больницы с подарками. Как Орловщина встречала один из главных праздников, расскажет Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк





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