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16:03, 10 января 2023 года Организована проверка по факту ненадлежащего водоснабжения двухэтажки в центре Орла Жители дома №4 по Тургенева пожаловались на отсутствие воды.





Прокуратура Орловской области сообщила о начале проверки по факту ненадлежащего водоснабжения двухэтажки в центре областной столицы. Жители дома №4 по улице Тургенева записали и выложили в социальные сети обращение к властям: люди пожаловались, что уже две недели у них нет воды.



- Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы организации водоснабжения указанного дома и содержания сетей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





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