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16:28, 10 января 2023 года В Орле водитель маршрутки оплачивал проезд краденой картой Мужчина "прикарманил" кредитку пассажирки.





Орловские полицейские подозревают 34-летнего водителя маршрутки в краже денег с банковской карты пассажирки. Как сообщили в областном УМВД, платежное средство мужчина нашел в салоне автобуса. Найденной кредиткой он оплатил покупку в магазине, а также более 30 поездок в общественном транспорте.



Суда водитель будет дожидаться под подпиской о невыезде.





Орловское Информбюро





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