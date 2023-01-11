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7:30, 11 января 2023 года Орловским работодателям в 2023 году окажут господдержку Речь идет о трудоустройстве граждан, находящихся под риском увольнения или уже уволенных по сокращению.









Как В 2023 году в Орловской области продолжат оказывать господдержку работодателям. Речь идет о трудоустройстве граждан, находящихся под риском увольнения или уже уволенных по сокращению.Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", работодатели смогут получить господдержку за трудоустройство молодых людей до 30 лет, включая тех, кто не имеет трудового опыта. Пообдные выплаты рассчитаны на 4 месяца, первый платеж - через 3 месяца после трудоустройства соискателя, второй – через 6 месяцев, третий – через 9, четертый - через год.











Ольга СУПОНЕВА





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