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8:30, 11 января 2023 года Орловский спортсмен завоевал две медали на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе Дмитрий Семенчуков выиграл золотую и серебряную медали.





правительства региона, турнир прошел в городе Глазове Удмуртской Республики.



В этом году побили рекорды прошлых сезонов по количеству участников – в город приехали более 300 спортсменов из 22 регионов страны. По информации пресс-службырегиона, турнир прошел в городе Глазове Удмуртской Республики.В этом году побили рекорды прошлых сезонов по количеству участников – в город приехали более 300 спортсменов из 22 регионов страны. Жюри определило лучших в 15 упражнениях. Воспитанник Петра Калганова Дмитрий Семенчуков привез две медали на Орловщину.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области





Сергей СИЛАЕВ





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