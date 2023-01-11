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8:00, 11 января 2023 года В Дагестане задержали подозреваемого в ограблении молодой амчанки Преступление было совершено в августе прошлого года.





В Махачкале местными полицейскими был задержан 27-летний уроженец одного из соседних государств. На Орловщине его подозревают в ограблении 16-летней девушки. Как считают следователи, в августе прошлого года в Мценске он толкнул потерпевшую на землю и забрал мобильный телефон.



Все это время подозревамый находился в розыске. Поиски осложнялись отсутствием у него постоянного места жительства. В Дагестане парень совершил правонарушение, чем и выдал себя.



Орловские полицейские доставили молодого человека в наш регион. Сейчас парень находится под стражей. Ему грозит до 4 лет заключения.





Орловское Информбюро





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