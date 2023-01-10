Главная » Новости



17:30, 10 января 2023 года Сотрудница орловского ОМОНа стала рекордсменкой ГТО Имя Валерии Сандуляк занесено в специальную "Книгу рекордов" комплекса.





На III Всероссийском Фестивале чемпионов ГТО участница сборной Орловской области Валерия Сандуляк достигла идеального результата в номинации "Иду на рекорд" в женском подтягивании. Имя сотрудницы ОМОН "Крепость" теперь занесено в "Книгу рекордов ГТО". Старший сержант полиции является мастером спорта по полиатлону, имеет за плечами победы во всероссийских и ведомственных соревнованиях по легкой атлетике и биатлону.



На соревнованиях в Самаре собрались более 400 спортсменов из 45 субъектов страны.



Фото предоставлено ГТРК "Орел"





Орловское Информбюро





Новости СМИ2