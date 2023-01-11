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9:00, 11 января 2023 года В Орловской области родители оформили единое пособие на 846 детей Первые выплаты дойдут до адресатов уже на этой неделе.





В Орловской области родители оформили единое пособие на 846 детей. Первые выплаты семьи получат на этой неделе.



Как сообщает региональное отделение Социального фонда, всего на 10 января подано порядка 5 тысяч заявлений. Новое пособие адресовано нуждающимся семьям, оно заменит несколько мер поддержки, которые те получали ранее. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.





Ольга СУПОНЕВА





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