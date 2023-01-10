Орловцы могут получить литературную премию

Она присуждается за книги стихотворений для детей.

Орловская областная организация Союза писателей России учредила премию имени Елены Благининой в 2018 году. На соискание принимаются произведения в виде книг стихотворений, написанных на русском языке для детей младшего и среднего возраста. Они должны быть изданы в течение двух лет, предшествующих году присуждения премии.

Ограничений для авторов по возрасту, гражданству и месту жительства нет. Заявки принимаются до 1 апреля 2023 года. Анкету номинанта и два экземпляра изданной книги необходимо направить в отдел культуры и архивного дела Свердловского района: 303200, пгт. Змиевка, улица Ленина, 25.

Обязательно предоставление макета книги в формате pdf или по электронной почте. Лауреаты получат дипломы и денежное вознаграждение, сообщили в пресс-службе областного правительства.