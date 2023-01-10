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19:45, 10 января 2023 года

Донбасские ребята приехали на Орловщину за новыми знаниями

Детей из ДНР и ЛНР принимает ОГАУ. В рамках проекта "Зимняя школа" они получат практические умения и навыки, а также познакомятся с культурой нашего региона.


Студенты Донбасской аграрной академии прибыли в Орловскую область с обзорной экскурсией. Ребят принимает ОГАУ им. Н. В. Парахина. В рамках проекта "Зимняя школа" они получат практические знания и навыки, а также познакомятся с культурой нашего региона.

10 ребят будут гостить на Орловщине неделю. Они познакомятся с кафедрами и лабораториями ОГАУ, посетят семинары. Не забудут и о культурном и активном отдыхе. Сам проект ориентирован на развитие индивидуальных способностей молодых людей и направлен на подготовку специалистов.

Совместная научная и образовательная деятельность между учебными заведениями ведется уже несколько лет. Студенты систематически участвуют в одних лекциях – одни очно, другие дистанционно. В знак добрых отношений гости привезли символический подарок – дерево, в котором каждая веточка и листочек представляют единство и нерушимость.


Антон Киселёв
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