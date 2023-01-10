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20:15, 10 января 2023 года Зимующие птицы на Орловщине столкнулись с рядом опасностей На водоемах региона спасены уже две птицы, вмерзшие в лед. Они должны бороться не только со стихией и погодой, но и добывать пищу. Как зимуют пернатые в нашей области?





На счету орловских спасателей за последние пару недель находятся уже две вызволенные из ледяного плена птицы. 9 января сотрудники МЧС освободили из ловушки водоплавающую чомгу. Специалисты считают, что в такие западни попадают ослабленные малоподвижные птицы. Капкан создала длительная оттепель и последующий резкий мороз.



Добывать пищу оставшимся на зимовку птицам сложно. Их можно кормить зерновыми смесями, овощами. Хлебобулочные изделия для подкормки использовать не рекомендуется. Подробности в сюжете Екатерины Габовой.





Екатерина Габова





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