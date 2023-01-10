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19:27, 10 января 2023 года

Больница Семашко в Орле начнет принимать пациентов со всей области

Об этом после визита в лечебное учреждение заявил глава регдепартамента здравоохранения Игорь Петчин.


Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин посетил больницу скорой помощи имени Н. А. Семашко в Орле. По итогам визита  член регионального правительства заявил, что лечебное учреждение начнет принимать пациентов не только города, но и районов. 
"На эту клинику мы делаем ставку в части оказания медицинской помощи жителям не только города Орла, но и области. В ближайшее время мы рассмотрим вопрос установки ангиографа и внедрение технологии эндоваскулярного подхода в лечении, чтобы выйти на другой уровень оперативных методик в клинике", - сообщил Петчин в социальных сетях.
В ближайшей перспективе здесь будут развивать взрослую реабилитацию. Главврачу поручено найти профильных специалистов.
 



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