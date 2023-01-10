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21:46, 10 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Донбасские ребята приехали на Орловщину за новыми знаниями.



- Орловские умельцы впервые представили свои работы на рождественском фестивале в Москве.



- Самбо – в каждую школу. В регионе приступили к реализации указа президента.



- В Орел начала поступать новая спецтехника из Новосибирска.



- Мэр вручил награды победителям конкурса "Молодые лица Орла".



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