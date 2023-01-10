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20:40, 10 января 2023 года Орловские умельцы впервые представили свои работы на рождественском фестивале в Москве Настоящим "бриллиантом" стал словарь таинственного орловского наречия – голохвайского.





На Манежной площади в Москве прошла ярмарка "Путешествие в Рождество". Свои ярмарочные павильоны развернули 32 региона. Орловщина впервые была представлена в сердце столицы наравне с опытными участниками фестиваля.



В числе представленного орловской делегацией был настоящий "бриллиант" – словарь голохвайского языка. Это уникальный старинный язык, сохранившийся на территории современной Орловской области. 57 экземпляров словаря разыграют между покупателями сувениров, но будет и второе издание, расширенное



Москвичам и гостям столицы волонтеры рассказали об уникальности Орловщины, ее творческих обычаях. Как это было – в материале Анны Вайсергисер.





Анна Вайсергисер





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