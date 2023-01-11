В Орловской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Он продлится до 22 февраля.

правительства. Региональный этап открыла олимпиада по французскому языку. Он продлится с 10 января до 22 февраля, сообщили в пресс-службе областного

Соревновательные туры начинаются в 9.00, а победители и призеры заключительного этапа зачисляются в вузы без экзаменов. График проведения состязаний можно посмотреть здесь.