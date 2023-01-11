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10:00, 11 января 2023 года Орловские лесники собрали гуманитарный груз бойцам Посылки направлены ребятам на линию соприкосновения.





правительства региона, для ребят купили четыре портативных генератора. Оборудование необходимо для выработки тока в полевых условиях. Его используют для подключения лампочек, радиостанций. По информации пресс-службырегиона, для ребят купили четыре портативных генератора. Оборудование необходимо для выработки тока в полевых условиях. Его используют для подключения лампочек, радиостанций. Также в посылку вошла тепловая пушка и наборы инструментов для ремонта автомобилей.





Сергей СИЛАЕВ





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