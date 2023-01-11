За новогодние праздники на орловских дорогах поймали полсотни пьяных водителей

Некоторые сели за руль в состоянии подшофе не в первый раз.

В новогодние праздники, с 1 по 8 января, на дорогах Орловской области полицейские выявили 50 нетрезвых водителей. Некоторые из них сели за руль после порции алкоголя уже не в первый раз.



Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники ГИБДД дежурили все выходные. Из полусотни нетрезвых водителей трое управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно, еще 15 отказались проходить медицинское освидетельствование, у 32 человек опьянение подтвердилось.



Согласно законодательству, пьяная езда влечет за собой административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. А за повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.



Фото из архива