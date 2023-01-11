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11:00, 11 января 2023 года Орловцы рассказали, как часто говорят "спасибо" 11 января отмечается международный день этого слова.





Мы узнали, как образовалось слово и поинтересовались у жителей, часто ли они благодарят близких. Подробности смотрите в сюжете Даниила Борисова.





Даниил Борисов





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