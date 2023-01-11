Главная » Новости



13:00, 11 января 2023 года Орловцы смастерили железного охранника в областном центре технического творчества Он находится на посту уже восемь лет.





Инженерное чудо создано из деталей неработающей техники. Рама – картинга, колеса – от жигули, бак – от системы отопления. Чистый вес – около 300 килограммов. Подробности смотрите в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2