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11:30, 11 января 2023 года Орловская область за два дня собрала гуманитарный груз для бойцов СВО Его доставят к концу недели.





правительства региона, для участников специальной военной операции приобрели два генератора, зимнюю обувь, оптику, цепи, напильники, топоры, молотки, масло и многое другое. По информации пресс-службырегиона, для участников специальной военной операции приобрели два генератора, зимнюю обувь, оптику, цепи, напильники, топоры, молотки, масло и многое другое. Также орловцы положили в посылку две спутниковые антенны и рации. Активисты из Мценска собрали по 200 комплектов шерстяных носков, термобелья, теплы шапок, лекарства и продукты питания. Фото: Сергей Лежнев





Сергей СИЛАЕВ





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