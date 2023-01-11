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12:30, 11 января 2023 года Жители Орловской области теперь могут предъявить полис ОМС на телефоне Нужна только подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.





У жителей Орловской области теперь есть возможность не носить с собой бумажный полис ОМС, а предъявить его по месту требования на экране своего телефона. Для этого понадобится только регистрация на портале Госуслуг.



Учетная запись должна быть подтверждена. Нужно внести номер документа об обязательном медицинском страховании, сервис сохранит его. И в больнице можно предъявить уже цифровой документ.





Ольга СУПОНЕВА





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