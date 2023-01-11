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13:30, 11 января 2023 года Более 230 единиц техники обслуживают орловские дороги Работу отслеживают в режиме онлайн.





"Телеграммы из Орла". Машины "Дорожной службы" оснащены оборудованием ГЛОНАСС и подключены к аппаратно-программному комплексу. Об этом сообщил тг-канал Диспетчерская служба имеет сеть из 23 постов контроля метеосистемы, включающих метеостанцию, датчики дорожного покрытия и средства наблюдения. – Производственную базу Дорожной службы пополнили 24 грейдера, 15 тракторов, 8 погрузчиков, 2 комбинированные дорожные машины, два экскаватора и различное навесное оборудование. Техника в настоящее время используется для содержания автодорог региона, - сказано в сообщении.





Сергей СИЛАЕВ





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