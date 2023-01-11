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14:00, 11 января 2023 года Начальник регионального УФСБ провел заседание оперативного штаба в Орле Силовики, представители различных ведомств и органов власти обсудили вопросы гражданской обороны.





Заседание оперативного штаба прошло в Орле 11 января на площадке регионального правительства. На повестке дня - вопросы гражданской обороны и обсуждение недостатков, выявленных во время командно-штабных учений.



Провел заседание начальник регуправления ФСБ Вячеслав Князьков. Во время встречи ее участники обсудили планы мероприятий по ГО на 2023 год.



- З а прошедший период с начала деятельности штаба его участниками были рассмотрены и приняты решения по первоочередным вопросам, связанным с усилением защищенности критически важных объектов, транспортной, энергетической инфраструктуры, с реализацией мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций. В 2023 году вся эта работа будет продолжена, - прокомментировала пресс-служба правительства Орловской области.



Фото: пресс-служба облправительства





Ольга СУПОНЕВА





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