В Орловской области пройдет конкурс для певцов

Прием заявок стартует 1 февраля.

правительства. Творческое состязание организовала кафедра народного пения Орловского государственного института культуры. Об этом рассказали в пресс-службе областного

Конкурс проведут по нескольким возрастным категориям: детская группа, студенты СПО, студенты вузов, а также любительские коллективы и преподаватели. Для очного и заочного участия прием заявок пройдет с 1 февраля по 1 марта 2023 года. По результатам на гала-концерт пригласят выбранные коллективы. Они выступят 17 марта.

С подробностями о предстоящем конкурсе можно ознакомиться по ссылке.



Фото: ОГИК

