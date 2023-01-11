В Орловской области пройдет конкурс для певцов

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14:30, 11 января 2023 года
В Орловской области пройдет конкурс для певцовПрием заявок стартует 1 февраля.
Творческое состязание организовала кафедра народного пения Орловского государственного института культуры. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Конкурс проведут по нескольким возрастным категориям: детская группа, студенты СПО, студенты вузов, а также любительские коллективы и преподаватели. Для очного и заочного участия прием заявок пройдет с 1 февраля по 1 марта 2023 года. По результатам на гала-концерт пригласят выбранные коллективы. Они выступят 17 марта.
С подробностями о предстоящем конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
Фото: ОГИК
Сергей СИЛАЕВ