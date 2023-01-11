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12:48, 11 января 2023 года

В Орловской области передали в суд дело о насильственных действиях в отношении ребенка

Преступление совершено более 12 лет назад.


Следственные органы завершили расследование в отношении 39-летнего жителя Краснодарского края. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что ранее судимый мужчина в апреле 2010 года находился на территории Крестительского кладбища в Заводском районе Орла, по которому проходил 9-летний мальчик. Он возвращался из школы.

Мужчина совершил в отношении него иные действия сексуального характера с применением насилия и скрылся с места происшествия, а затем покинул Орловскую область, - сообщили в ведомстве.

Криминалисты и следователи на протяжении нескольких лет пытались установить преступника. На месте происшествия изъяли следы биологического происхождения. В результате осенью 2022 года специалисты обнаружили совпадение биологического материала с генетическим профилем конкретного человека. Его задержали и допросили. Обвиняемый сознался в содеянном и показал механизм совершения преступления.

Несмотря на прошествие значительного времени, потерпевший уверенно опознал обвиняемого как лицо, совершившее преступление и полностью изобличил его в ходе очной ставки, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.




Сергей СИЛАЕВ
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