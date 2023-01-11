Эксперт прокомментировал введение новых пособий для медицинских работников

Выплаты назначены с 1 января 2023.

В общей сложности надбавки к зарплате коснутся 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и около 65 тысяч младшего медицинского персонала.



Почему подобные меры сегодня необходимы?



По мнению

эксперта кафедры «Менеджмент и управление персоналом» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Екатерины Караевой данные доплаты позволят повысить доходный статус работников медицинской сферы и сократить кадровый дефицит в медицинских учреждениях. Повышение

заработной платы медицинских работников – это та мера, которая необходима в сегодняшней ситуации.