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15:00, 11 января 2023 года В орловских школах появятся секции самбо "Пионером" в федеральном проекте станет школа №33 города Орла.





В этом году в Орле начнется реализация федерального проекта по созданию секций самбо в учебных заведениях. Пилотным учреждением станет школа №33 города Орла. Сейчас изучаются возможности здания, уже нашли профессионального тренера.



В дальнейшем секции по самбо появятся и в других орловских школах. Подробнее в сюжете Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова





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