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17:30, 11 января 2023 года В Орловской области на поддержку аграриев направят более 1,5 миллиарда рублей Средства израсходуют в 2023 году.





правительства. Государственная поддержка агропромышленного комплекса составит 1 миллиард 528 миллионов рублей. На развитие растениеводства предусмотрено почти 814 миллионов, рассказали в пресс-службе областного Также установлен размер максимального размера краткосрочного кредита для одного заемщика по направлению "растениеводство" – 300 миллионов рублей. С октября по декабрь 2022 года в регионе одобрили 136 заявок на общую сумму 8,3 миллиарда рублей.





Сергей СИЛАЕВ





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