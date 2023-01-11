Главная » Новости



19:30, 11 января 2023 года Парк сельхозтехники орловских аграриев пополнится 700 машинами Масштабную закупку планируют провести уже в этом году.





В 2023 году для нужд орловских аграриев планируют купить порядка 700 единиц техники, включая 149 тракторов, 93 зерноуборочных и три кормоуборочных комбайнов. Об этом сообщает региональный информационный портал. Информация была озвучена главой профильного департамента Александром Шалимовым на совещании в областной администрации.



Одновременно идет работа по техобслуживанию имеющегося парка техники. Прицепной инвентарь подготовят к 28 февраля, тракторы – до 13 марта. Больше половины работы в этом направлении уже завершено.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2