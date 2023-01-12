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7:30, 12 января 2023 года В 2023 году в Орловской области планируют засеять больше 1,3 миллиона гектар земли На полях уже ждут весеннего солнца озимые зерновые и рапс.





Посевная площадь в Орловской области превысит 1,3 миллиона гектар в 2023 году. Пашни аграрии засеят яровыми культурами, ждут своего час и озимые.



Как рассказали руководитель департамента сельского хозяйства Александр Шалимов, запланированные к посеву площади соответствуют уровню прошлого года. Под зиму фермеры засеяли поля зерновыми и рапсом, а весной предстоит засеять больше 940 тысяч гектар. На полях будет расти зерно, крупяные и зернобобовые, технические, кормовые, культуры, картофель, овощи.



Фото: пресс-служба регионального правительства.











Ольга СУПОНЕВА





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